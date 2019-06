Gepubliceerd op | Views: 1.378

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met kleine minnen. De financiële markten waren de afgelopen dagen in de ban van versoepeling van monetair beleid, zoals de zinspeling van de ECB op mogelijke extra stimuleringsmaatregelen en de Federal Reserve die de deur op een kier zette voor een renteverlaging later dit jaar. Vrijdag bevestigden meerdere bestuursleden van de Fed het streven om accommoderend monetair beleid te voeren.

De handelsperikelen komen op de voorgrond met de aanstaande ontmoeting tussen de presidenten van China en de Verenigde Staten. Donald Trump en Xi Jinping reizen volgende week af naar de G20-top in Japan. Ze kunnen daar nog altijd tot een handelsakkoord komen. Vrijdag waarschuwde techreus Apple dat het verder ophogen van importtarieven op Chinese goederen zijn concurrentiepositie wereldwijd onder druk zet.

Verder schaden de politieke spanningen het sentiment op de aandelenmarkten. Trump zou een akkoord hebben gegeven aan een militaire aanval op Iran als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse militaire drone. Hij trok het op het laatste moment in. Deze escalatie had zijn weerslag op de olieprijs, die ook vrijdag omhoog bleef kruipen. Goud, als veilige haven, steeg naar het hoogste niveau sinds 2013.

FAA

Bedrijven in de luchtvaartsector staan in de schijnwerpers. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vaardigde een verbod uit voor de burgerluchtvaart boven een deel van het Iraanse luchtruim. American Airlines en Delta Air Lines mijden voortaan de Straat van Hormuz en de Golf van Oman. United Airlines staakte zijn vluchten tussen New York en Mumbai.

Chipbedrijven als Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD) krijgen ook aandacht. De Britse branchegenoot IQE kwam met een waarschuwing over zijn jaaromzet mede vanwege de sancties op Huawei. Verder kwam wietkweker Canopy Growth met cijfers. Het bedrijf zette afgelopen kwartaal een groter verlies in de boeken dan een jaar eerder.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,9 procent hoger op 26.753,17 punten. De brede S&P 500 sloot 1 procent hoger op een recordstand van 2954,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8051,34 punten.