Heijmans voortaan streng met verpakkingen

quote: dasokwat schreef op 21 jun 2019 om 12:02:

Ik bedenk me ineens , toen ik zo'n knul was als jij, dat heel Nederland met een star gezicht jankte over de zure regen, later was er een gat in de ozonlaag boven de zuidpool.

Reden dat je niks hoort over het gat in de ozonlaag is omdat CFK gassen verboden zijn, wat nu leidt tot geleidelijk herstel van de ozonlaag. Door het verplichten van ontzwavelingsinstallaties bij o.a. electriciteitscentrales is de hoeveelheid zwavel in sterk verminderd. Daarom hoor je niks over de zure regen.Dus ja, er is inderdaad niks meer over te horen, omdat het is opgelost. Nog even doorknallen met het verminderen de CO2 uitstoot, dan horen we daar straks ook niks meer over.