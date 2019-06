Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone bleef in juni op een zwak niveau. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van een voorlopige schatting.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op 47,8 tegen 47,7 in mei. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 48. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De graadmeter voor de dienstensector in de eurozone kwam uit op 53,4 tegen 5,29 een maand eerder. De samengestelde index was 52,1 tegen 51,8 een maand eerder.

Markit meldde eerder dat in Frankrijk de economische bedrijvigheid in mei is aangetrokken, terwijl in Duitsland de economische activiteit stabiel bleef. De Duitse industrie liet in juni opnieuw krimp zien.

ING-econoom Bert Colijn zei in een reactie dat de aanhoudende krimp van de industrie in de eurozone een verhoogde staat van paraatheid van de Europese Centrale Bank (ECB) rechtvaardigt. ECB-president Mario Draghi gaf eerder deze week aan klaar te staan met extra stimuleringsmaatregelen als de economie verder verzwakt. Colijn stelt dat volgende week inflatiecijfers en de G20-top op de agenda staan, wat meer impact kan hebben. Mogelijk kan de ECB volgende maand al tot actie overgaan, aldus de econoom.