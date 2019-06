Fastned hoger bij beursdebuut op Damrak

Koers Fastned explodeert bij beursdebuut op EuronextFastned FAST€37,50-- heeft vrijdag een spectaculair debuut gemaakt op de Amsterdamse beurs. De koers van het laadpalenbedrijf voor elektrische auto's is aan het einde van de ochtend meer dan verdrievoudigd.Een Tesla Model 3 laad op bij een Fastned laadstation.Foto: Jasper Juinen / BloombergFastned had al een notering op de alternatieve beurs Nxchange, waar het aandeel donderdagavond laat voor €9,25 van eigenaar wisselde. Het bedrijf ruilt deze notering in voor Euronext Amsterdam, een grotere beurs met meer institutionele beleggers.GongslagDirect nadat Fastned-topman en mede-oprichter Michiel Langezaal samen met zijn zoon op de gong had geslagen, begon de koers te stijgen. De openingskoers van €11 was aan het einde van de ochtend opgelopen tot €32,05. Vanwege die snelle koersstijging legde Euronext de handel meerdere malen stil. Kanttekening bij de koerssprong is dat er relatief weinig aandelen vrij verhandelbaar zijn. Dat kan leiden tot een 'schaarste-effect'.Het spetterende beursdebuut zorgde voor enthousiasme op Beursplein 5, waar medewerkers van Fastned, hun familieleden en de advocaten en bankiers die de beursnotering hebben begeleid zich vrijdagochtend verzamelden. Tijdens het consumeren van de traditionele champagne en taart hield menigeen op zijn of haar smartphone de snel stijgende koers in de gaten.Onzekerheid over kabinetsplannenFastned bouwt en exploiteert een netwerk van 97 snellaadstations, waarvan 84 in Nederland. Het bedrijf besloot donderdagmiddag af te zien van de uitgifte van nieuwe aandelen, waarmee het maximaal €30 mln hoopte op te halen. Het kabinet zou elektrisch rijden minder willen stimuleren dan gedacht, en dat leidt tot onzekerheid bij institutionele beleggers die de nieuwe stukken hadden moeten kopen.'Het was niet het juiste moment', zegt Langezaal in de wandelgangen van Beursplein 5 over het afblazen van de aandelenemissie. De snel stijgende koers bracht hem niet op andere gedachten. 'Er is een verschil tussen de uitgifte van nieuwe aandelen en dat wat er nu gebeurt. Je wil een goede aandeelhoudersbasis, die er voor de lange termijn in zit. Als je kijkt naar de koers hebben we gelijk gekregen: er komt een beter moment om geld op te halen.'Veel kapitaal nodigWant de kans is groot dat Fastned binnen afzienbare tijd alsnog aanklopt bij zijn aandeelhouders. Het bedrijf heeft grote ambities en wil een Europees netwerk van duizend snellaadstations bouwen. De aanleg van zo'n station kost gemiddeld €500.000. ING, dat de beursnotering begeleidt, becijferde in een niet-publiek analistenrapport dat Fastned de komende jaren €40 mln per jaar aan extern kapitaal nodig heeft. Het duurt volgens de bank nog jaren voordat de beursdebutant winst maakt.Tot nu toe haalde het bedrijf vooral kapitaal op bij particuliere beleggers, die de afgelopen jaren voor meer dan €40 mln obligaties hebben gekocht. De aandelen van Fastned zijn grotendeels in handen van Langezaal en zijn mede-oprichter Bart Lubbers, de zoon van de vorig jaar overleden oud-premier Ruud Lubbers. Bart Lubbers bezit zelf 51% van de aandelen, zijn familie 8% en bestuursvoorzitter Langezaal heeft een belang van 30%.Lauwe respons vanuit NederlandDoor de notering van zijn aandelen aan alternatieve beurs Nxchange in te ruilen voor Euronext, hoopt Fastned op de radar te komen bij grotere, institutionele beleggers. Langezaal probeert zulke partijen al langer warm te maken voor zijn bedrijf. Nederlandse pensioenfondsen, die zeggen dat zij duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan, zijn een voor de hand liggend doelwit.'Maar de respons in Nederland, zeker bij pensioenfondsen, is ontzettend lauw', zegt de Fastned-topman. 'Ik vind het wel een beetje raar. Alle pensioenfondsen kijken ernaar, maar het moet van ver komen. Vanuit Frankrijk en Duitsland is er juist heel veel support voor groene infrastructuur en elektrisch rijden.'