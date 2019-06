Fastned hoger bij beursdebuut op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 755

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van snellaadstations Fastned kende vrijdag een succesvol beursdebuut op het Damrak. Het aandeel noteerde na zo'n 10 minuten handel op 14 euro. Daarmee is de beurswaarde van Fastned een kleine 207 miljoen euro. De openingskoers van de aandelen was 11 euro.

Bij de beursgang werd alleen gehandeld in zogeheten depositary receipts. Een uitgifte van nieuwe aandelen werd door het bedrijf een dag voor de beursgang afgeblazen. Als reden verwees Fastned naar de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid met betrekking tot fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland.

Het uitstel van de uitgifte betekent volgens Fastned dat er geen verwatering zal plaatsvinden voor huidige houders van certificaten van aandelen. Fastned verwacht de komende tijd nieuwe laadstations aan zijn netwerk toe te voegen. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd met opbrengsten van eerdere obligatie-emissies en kapitaalverhogingen.