Afwachtend begin voor Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden licht in het groen. Beleggers wachten vooral op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week. Daarnaast bleef de blik gericht op de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 564,73 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent, tot 779,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen 0,2 procent. De Duitse DAX bleef vrijwel vlak.

TomTom behoorde tot de sterkste stijgers bij de middelgrote bedrijven op het Damrak met een winst van 1 procent. De navigatiedienstverlener heeft een nieuwe, kleinere kredietfaciliteit afgesloten. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Deutsche Bank en won ook 1 procent.