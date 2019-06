AEX licht hoger in afwachtende handel

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Beleggers wachten vooral op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week. Daarnaast bleef de blik gericht op de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 564,63 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent, tot 779,48 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.

The New York Times meldde op basis van officiële bronnen in het Witte Huis dat de Amerikanen donderdag al in aanvalspositie waren om doelen in Iran aan te vallen, maar dat het Witte Huis de militaire actie besloot in te trekken. De aanval zou een vergelding zijn voor het neerhalen van een Amerikaanse militaire drone door Iran eerder deze week.

Banken koplopers

Koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren de banken en verzekeraars. ABN AMRO en Aegon stegen 1,5 procent. NN Group en ING wonnen 1,2 en 1 procent. Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij met een verlies van meer dan 1 procent.

Sterkste stijger in de MidKap was metalenspecialist AMG met een plus van 1,9 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden onderaan met verliezen van 1,3 en 0,8 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Deutsche Bank en won 0,7 procent.

Debuut Fastned

Snellaadstation Fastned maakte zijn debuut op het Damrak en noteerde op 15,55 euro. Vooralsnog kan alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld. Het bedrijf stelde de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid met betrekking tot fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland.

De euro was 1,1307 dollar waard, tegen 1,1275 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen wat omlaag na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 56,97 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 64,42 dollar per vat.