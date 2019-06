Voorzitter KBC Groep kondigt zijn vertrek aan

Gepubliceerd op | Views: 346

BRUSSEL (AFN) - Voorzitter van KBC Groep Thomas Leysen heeft zijn vertrek bij het financieel concern aangekondigd. Hij wil definitief afscheid van zijn verantwoordelijkheden nemen bij de bank en de verzekeraar op de volgende aandeelhoudersvergadering die in mei volgend jaar op de agenda staat.

Leysen is al sinds 2011 voorzitter van KBC. ¨KBC is vandaag in uitstekende vorm en het lijkt me dan ook een goed moment voor mij en voor de groep om het doorgeven van de fakkel voor te bereiden.¨ Het bestuur belooft op zijn beurt om voor een tijdige en geschikte vervanging te zorgen.