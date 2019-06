Nieuwe voorzitter Apple-toeleverancier Foxconn

Gepubliceerd op | Views: 113

TAIPEI (AFN/RTR//BLOOMBERG) - Het Taiwanese elektronicaconcern Hon Hai Precision Industry, beter bekend als Foxconn, heeft een nieuwe voorzitter benoemd als opvolger voor oprichter Terry Gou. Young Liu neemt de functie van voorzitter (chairman) over bij de belangrijke toeleverancier van Apple.

Liu was eerder het hoofd van de chipdivisie van Foxconn. Vrijdag hield het bedrijf zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De 68-jarige Gou gaf tientallen jaren leiding aan Foxconn en gaf in april aan mee te willen doen aan de Taiwanese presidentsverkiezingen in 2020. Er was dus al langer verwacht dat hij een stap terug zou doen bij het bedrijf om zich meer op zijn politieke ambities te richten.

Gou is de rijkste persoon van Taiwan, met een geschat vermogen van 7,6 miljard dollar.