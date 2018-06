Minister Iran: waarschijnlijk geen deal OPEC

Gepubliceerd op | Views: 975 | Onderwerpen: Iran, OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh denkt dat op de vergadering van oliekartel OPEC er waarschijnlijk geen deal over een productieverhoging gesloten kan worden. Hij had eerder al gezegd niets te zien in een productieverhoging, maar het leek er later weer op dat er toch ruimte voor een overeenkomst zou zijn.

De OPEC vergadert vrijdag in Wenen. Saudi-Arabië en niet-lid Rusland dringen aan op een productieverhoging, maar Zanganeh liet woensdag nog weten hier niet aan te willen. Maar na gesprekken met collega's liet hij zich juist weer wat positiever uit over de mogelijkheid van een overeenkomst. Er zou een compromis op tafel liggen over een verhoging van de olieproductie met 300.000 tot 600.000 vaten per dag.

Iran kan een veto uitspreken bij de OPEC-vergadering. Daarmee zou het land op ramkoers komen te liggen met Saudi-Arabië, dat juist onder druk staat van president Donald Trump om de productie op te schroeven om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan.

De olieprijzen kwamen verder onder druk te staan door de opmerkingen van Zanganeh. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 65,64 dollar en Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 73,11 dollar per vat.