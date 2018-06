Koersenborden Wall Street roodgekleurd

Gepubliceerd op | Views: 318

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden donderdag in de min. Beleggers bleven voorzichtig door de internationale handelsspanningen en keken uit naar de top van oliekartel OPEC in Wenen op vrijdag. Verder wist chipgigant Intel de aandacht op zich gericht na het vertrek van topman Brian Krzanich vanwege een verboden relatie op de werkvloer.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,6 procent lager op 24.512 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2755 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7738 punten.

Bedrijven die geraakt kunnen worden door de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China hadden het lastig. Vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en autobedrijven als General Motors (GM) en Ford Motor moesten tot 2,2 achteruit.

OPEC

De OPEC is naar verluidt dicht bij een akkoord over een verhoging van de olieproductie, waarbij wordt gesproken over een verhoging van 300.000 tot 600.000 vaten per dag. Iran, eerder fel gekant tegen een verhoging, is na gesprekken positiever geworden over een hogere bovengrens. Olieconcerns Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips daalden tot 2,5 procent. Oliedienstverleners Schlumberger, Halliburton en Transocean leverden tot 3,5 procent in.

Intel ging 2,4 procent omlaag. De functie van Krzanich wordt tijdelijk ingevuld door financieel directeur Robert Swan. Het grootste chipconcern ter wereld kwam ook met verwachtingen voor het lopende kwartaal.

Wapenverkoop

Bij de bedrijven die resultaten meldden ging de aandacht onder meer uit naar supermarktketen Kroger (plus 8,4 procent), chipfabrikant Micron Technology (plus 2,4 procent) en restaurantketen Darden Restaurants (plus 12,7 procent). American Outdoor Brands zakte 3,3 procent. Het moederbedrijf van vuurwapenfabrikant Smith & Wesson zag zijn omzet met een kwart dalen, mede door de teruggelopen wapenverkoop in de Verenigde Staten.

Onlinewinkelbedrijven kwamen onder druk te staan door een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Door die uitspraak wordt de weg mogelijk vrijgemaakt voor staten om belasting te heffen op online verkopen. Webwinkels zoals Amazon, eBay, Alibaba en Wayfair moesten verliezen tot 2,6 procent incasseren.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 65,99 dollar. Brent zakte 1,1 procent tot 73,91 dollar. De euro was 1,1616 dollar waard, tegen 1,1604 dollar bij het slot in Europa.