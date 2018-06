Cao en pensioenvoorstel Akzo afgewezen

Gepubliceerd op | Views: 284 | Onderwerpen: CAO

AMSTERDAM (AFN) - Medewerkers van AkzoNobel hebben het voorstel voor een nieuwe cao en pensioenregeling van hun werkgever afgewezen. Volgens FNV moet Akzo, dat onverwacht en zonder cao-overleg een eindbod neerlegde, nu over de brug komen om acties te voorkomen.

,,Vooralsnog wordt helemaal niet gereageerd op mails en telefoontjes", zegt bestuurder Erik de Vries van FNV. ,,Ondertussen gaan wij op alle vestingen de actiebereidheid toetsen in vergaderingen, die nodig zijn voordat we over kunnen gaan tot concrete acties."

De bonden en Akzo liggen al enige tijd met elkaar overhoop over met name de pensioenen. Voor indexeringen van de pensioenen is volgens de bonden eenmalig een bedrag van 400 miljoen euro nodig. Zij vinden dat het bedrijf dit kan betalen met de miljarden van de verkoop van de divisie Specialty Chemicals. FNV waarschuwt dat de werknemers zelfs de helft van hun pensioen kunnen verliezen door tekorten in hun pensioen.