'Bod SJW Steel op Roemeense fabriek Arcelor'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase JSW Steel gaat waarschijnlijk een bod uitbrengen op de fabriek van ArcelorMittal in het Roemeense Galati. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters.

ArcelorMittal heeft de fabriek in Galati in de verkoop gezet om zo goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de overname van het Italiaanse staalconcern Ilva. Ook verschillende andere bezittingen zijn daarom in de etalage gezet. JSW Steel zou overigens ook in de race zijn geweest voor llva.