Wall Street opent overwegend lager

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de internationale handelsspanningen en kijken uit naar de top van oliekartel OPEC in Wenen op vrijdag. Verder wist chipgigant Intel de aandacht op zich gericht na het vertrek van topman Brian Krzanich vanwege een verboden relatie op de werkvloer.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 24.573 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2764 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,1 procent tot 7789 punten.

De OPEC is naar verluidt dicht bij een akkoord over een verhoging van de olieproductie, waarbij wordt gesproken over een verhoging van 300.000 tot 600.000 vaten per dag. Iran, eerder fel gekant tegen een verhoging, is na gesprekken positiever geworden over een hogere bovengrens. De olieprijzen gingen daarop omlaag. Olieconcerns Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips daalden tot 1,8 procent. Oliedienstverleners Schlumberger, Halliburton en Transocean leverden tot 2,4 procent in.

Verwachtingen

Intel ging 0,4 procent omlaag. De functie van Krzanich wordt tijdelijk ingevuld door financieel directeur Robert Swan. Het grootste chipconcern ter wereld kwam ook met verwachtingen voor het lopende kwartaal.

Bij de bedrijven die resultaten meldden ging de aandacht onder meer uit naar supermarktketen Kroger (plus 11,7 procent) en chipfabrikant Micron Technology (plus 3,6 procent). American Outdoor Brands kelderde 7,6 procent. Het moederbedrijf van vuurwapenfabrikant Smith & Wesson zag zijn omzet met een kwart dalen, mede door de teruggelopen wapenverkoop in de Verenigde Staten.