Topman Intel weg om relatie op werkvloer

SANTA CLARA (AFN) - Topman Brian Krzanich van de Amerikaanse chipgigant treedt met onmiddellijke ingang af vanwege een relatie met een werknemer. Volgens Intel druist dat in tegen de regels bij het bedrijf.

Financieel directeur Robert Swan neemt de functie van bestuursvoorzitter tijdelijk over van Krzanich, die sinds mei 2013 aan het hoofd stond van het grootste chipconcern ter wereld. Volgens Intel ging het om een relatie met instemming van beide partijen. Het is managers bij Intel verboden om een relatie aan te gaan met een werknemer.

Intel kwam ook met verwachtingen voor de omzet en winst in het tweede kwartaal. Daarbij wordt gerekend op een recordomzet van circa 16,9 miljard dollar met een winst per aandeel van 0,99 dollar. Het concern gaf in de eerste helft van dit jaar een uitstekende start te hebben gemaakt en voor 2018 opnieuw op recordresultaten te rekenen.