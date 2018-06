'Wall Street blijft dicht bij huis'

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag licht lager tot vlak te openen. De beurshandel wordt in toenemende mate overschaduwd door internationale handelsspanningen. Verder wordt gekeken naar de aanstaande top van oliekartel OPEC in Wenen, waar de kans op een compromis over een productieverhoging lijkt te zijn toegenomen.

De OPEC is naar verluidt dicht bij een akkoord over een verhoging van de olieproductie, waarbij wordt gesproken over een verhoging van 300.00 tot 600.000 vaten per dag. Iran, eerder fel gekant tegen productieverhoging, is na gesprekken positiever geworden over een hogere bovengrens.

De waarde van een vat Brent-olie daalde als gevolg van die ontwikkelingen donderdagmiddag 1,4 procent naar 73,71 dollar, een vat Amerikaanse dollar 1,1 procent naar 64,97 dollar. Beleggers zullen bovengemiddelde aandacht hebben voor olie- en gasconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips. Ook oliedienstverleners Schlumberger, Halliburton en Transocean staan in de schijnwerpers.

Kwartaalberichten

Op het bedrijvenfront kwam een aantal ondernemingen met kwartaalberichten. Supermarktketen Kroger rapporteerde een winst die de verwachtingen ruimschoots overtrof. De retailer zag daarin aanleiding zijn omzet- en winstverwachting voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen. Chipfabrikant Micron Technology meldde woensdag nabeurs al een gestegen omzet en winst.

American Outdoor Brands presenteerde woensdag nabeurs minder florissante cijfers. Het moederbedrijf van vuurwapenfabrikant Smith & Wesson zag zijn omzet met een kwart dalen, mede door de teruggelopen wapenverkoop in de Verenigde Staten.

Op macro-economisch vlak verwerken beleggers cijfers over de wekelijkse steunaanvragen. Na het openen van de beurzen volgen voorlopige cijfers over het consumentenvertrouwen in juni en de conjunctuurbarometer van The Conference Board.

Woensdag lieten de effectenbeurzen in New York gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.657,80 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg juist 0,2 procent tot 2767,32 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent en kwam uit op een recordniveau van 7781,52 punten.