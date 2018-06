'Allianz snijdt in Duits personeelsbestand'

Gepubliceerd op | Views: 292 | Onderwerpen: Duitsland

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse verzekeraar Allianz zou in Duitsland op de middellange termijn minstens 5000 banen gaan schrappen. Dat schrijft Manager Magazin, dat zich baseert op ingewijden bij het bedrijf. Allianz zelf ontkent overigens dat een dergelijke ingreep op de rol staat.

Allianz maakte vorig jaar al wel bekend te zullen snijden in het personeelsbestand in het thuisland. Bij de IT-divisie schrapte het bedrijf 300 arbeidsplaatsen. Daarnaast verdwenen verdeeld over het bedrijf nog eens 700 banen. Die ingrepen zijn het gevolg van verdere automatisering bij de verzekeraar.

Bij Allianz in Duitsland werken circa 29.000 medewerkers.