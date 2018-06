Zwitsers laten rente historisch laag

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: rente

BERN (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse Nationale Bank (SNB) laat zijn historisch lage rentetarieven ongewijzigd. De negatieve rentes moeten voorkomen dat de Zwitserse frank te duur wordt. De munt wordt gezien als veilige haven en stijgt vaak in tijden van crises. Die liggen volgens SNB nog altijd op de loer.

De centrale bank wijst onder meer op de politiek gespannen situatie in buurland Italië, waar twee eurosceptische partijen in de regering zitten. Daarnaast lijkt een internationale handelsoorlog steeds meer bewaarheid te worden, schrijft de SNB in een beleidsnota.

Ook centrale bank van Noorwegen maakte donderdag bekend zijn belangrijkste rentetarief van 0,5 procent ongewijzigd te laten. De Norges Bank hintte er op de rente in september te verhogen, nu de Noorse economie het ook zonder de huidige lage tarieven lijkt te redden.