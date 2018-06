Brill koopt tijdschrift Emotions

Gepubliceerd op | Views: 150

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Brill gaat het tijdschrift Emotions: History, Culture, Society uitgeven. Dat is Brill met de Society for the History of Emotions overeengekomen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Emotions: History, Culture, Society wordt sinds vorig jaar uitgegeven. De eerste editie, die in twee delen verscheen, is ook via Brill verkrijgbaar. De volgende editie verschijnt in juli.