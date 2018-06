'Shell heeft zijn 30 miljard dollar binnen'

Gepubliceerd op | Views: 1.144

AMSTERDAM (AFN) - Met de verkoop van twee belangen in Maleisië en Noorwegen heeft Shell zijn doel om 30 miljard dollar aan belangen van de hand te doen waarschijnlijk gehaald. Dat berekenden analisten van ING. Die 30 miljard dollar was het doel dat Shell zich voor de jaren 2016 tot en met 2018 had gesteld.

De marktkenners kijken nu uit naar de plannen die Shell heeft om na dit jaar nog 5 miljard dollar aan belangen te verkopen. Dat is namelijk een van de maatregelen die nodig zijn om 25 miljard dollar op te halen voor een aandeleninkoop.

ING hanteert een hold-advies voor Shell met een koersdoel van 27,00 euro. Het aandeel stond donderdag rond 09.35 uur 0,4 procent lager op 28,88 euro.