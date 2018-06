Shell rondt verkoop belang in Thais gasveld af

Gepubliceerd op | Views: 467

BANGKOK (AFN) - Shell heeft de verkoop van zijn belang in het Bongkot-gasveld in Thailand aan het Thaise energiebedrijf PTT E&P afgerond. De deal, waarmee een bedrag van 750 miljoen dollar is gemoeid, werd begin dit jaar aangekondigd.

Shell had ruim 22 procent van Bongkot in bezit en heeft dit nu overgedaan aan PTT P&E, dat al meer dan 44 procent in het offshore-veld bezit. PTT P&E is al de grootste aandeelhouder van Bongkot en exploitant van het veld. Het Franse Total heeft een belang van circa een derde in Bongkot.