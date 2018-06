Verwacht dat betalingsplatform zijn tijd heeft gehad.



Als je denkt als wim kok en niet met de inspiratie als Trusk, dan denk je dat Adyen zal blijven.



Over 10 jaar is ons betalings methode/gedrag totaal anders.



we gaan terug naar individu... met directe lijnen naar klanten via beveiligde servers.



En geen tussenpersonen meer die commissies ontvangt.