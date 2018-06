'Openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.675

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs opent donderdag naar verwachting licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met kleine winsten beginnen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar het rentebesluit van de Bank of England later op de dag en de OPEC-bijeenkomst op vrijdag.

Op het Damrak liet Altice Europe weten zendmasten in Frankrijk en Portugal van de hand te hebben gedaan voor circa 2,5 miljard euro. In Frankrijk verkocht de kabel- en telecommaatschappij een belang van 49,99 procent in een nieuw te vormen zendmastenbedrijf. In Portugal wordt ook zo'n onderneming opgericht waar Altice driekwart van verkoopt.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De Franse staat overweegt alsnog zijn belang van ruim 14 procent in Air France-KLM te verkopen. Ook staatsdeelnemingen in telecombedrijf Orange en de auto-industrie worden mogelijk van de hand gedaan, meldde de Franse zakenkrant Les Echos op basis van bronnen bij het ministerie van Financiën.

Value8

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelde dat Value8 een te rooskleurig beeld schetst van de gang van zaken bij het investeringsbedrijf. Volgens de beleggersvereniging is de winst van 21,1 miljoen euro van Value8 grotendeels te danken aan boekhoudkundige aanpassingen.

In Frankfurt staat Daimler in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van Mercedes heeft zijn winstverwachtingen voor het jaar verlaagd vanwege de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto's. Ook de beslommeringen rondom sjoemeldiesels trekken een wissel op de resultaten.

Dow-Jones

De Europese beurzen eindigden woensdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 554,97 punten. De MidKap bleef vlak op 794,99. De beurzen in Frankfurt en Londen gingen tot 0,4 procent vooruit. Parijs zakte 0,3 procent.

In New York sloot de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 24.657,80 punten. Het was de zevende verliesbeurt op rij. De bredere S&P 500 steeg daarentegen 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent.

Olie

De olieprijzen stonden wat onder druk in aanloop naar de OPEC-vergadering in Wenen. Olieproducent Iran lijkt toch akkoord te gaan met een kleine productieverhoging door het oliekartel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 65,51 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent tot 74,33 dollar per vat.

De euro was 1,1550 dollar waard, tegen 1,1588 dollar op woensdag.