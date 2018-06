'Verkoop Frans belang AF-KLM bespreekbaar'

Gepubliceerd op | Views: 1.024 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - De Franse staat overweegt alsnog zijn belang van ruim 14 procent in Air France-KLM te verkopen. Ook staatsdeelnemingen in telecombedrijf Orange en de auto-industrie worden mogelijk van de hand gedaan. Dat schrijft de Franse zakenkrant Les Echos op basis van bronnen bij het ministerie van Financiën.

Parijs zei eerder meermaals niet van plan te zijn om zijn belang in het luchtvaartconcern van de hand te doen. Volgens de krant wil Frankrijk een vinger in de pap houden bij strategische sectoren zoals defensie en nucleaire activiteiten, in grote nationale openbare dienstverlenende bedrijven en in bedrijven die een ,,systeemrisico" vormen. De verkoop van alles dat niet in deze drie categorieën valt, is volgens de bronnen bespreekbaar.

De regering in Parijs staat voor een nieuwe golf privatiseringen. Daarmee moeten miljarden worden opgehaald. De opbrengst van de verkopen zal worden aangewend voor het aflossen van staatsschuld en het opbouwen van het Franse staatsinvesteringsfonds.

Eerder werd al gemeld dat de Franse staat zijn belangen in energiebedrijf Engie, luchthavenexploitant Aéroports de Paris en kansspellenonderneming La Française des Jeux van de hand wil doen.