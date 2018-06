Duurzaamheid draagt bij aan omzetgroei supers

Gepubliceerd op | Views: 264

LEIDSCHENDAM (AFN) - De omzet van de supermarktbranche zal dit jaar uitkomen op 39 miljard euro. Dat denkt het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven. Volgens de organisatie draagt duurzaam geproduceerd voedsel in toenemende mate bij een de omzetgroei.

Vorig jaar bedroegen de opbrengsten van de sector nog 37,5 miljard euro. Het CBL kondigde donderdag aan dat er vanaf 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. En de verpakkingen die worden gebruikt zijn van gerecycled materiaal. In het najaar zal het CBL dit opnemen in zijn 'klimaatplan'. Ook zijn afspraken gemaakt door de branche over het tegengaan van zwerfafval.