Werkloosheid stabiel op 3,9 procent

Werkgelegenheidscijfers en werkloosheidcijfers zeggen niets, het ontbreekt aan diepgang. In het voormalige Oostblok was de werkloosheid nul procent!

Er is een duidelijke verschuiving te zien in de arbeidsmarkt. De hoog gekwalificeerde banen verdwijnen als sneeuw voor de zon en het aantal lage lonen baantjes neemt toe. Al jaren zien we dat de gemiddelde lonen dalen. Onze maatschappij veranderd langzaam maar zeker in een derde wereld economie. Ofwel het einde van de sociale zekerheid en werken met een minimumloon met een opleiding als ingenieur, welkom in het Nederland van de toekomst.