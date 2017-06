Kleine plussen bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 53

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de sessie begonnen. Het sentiment op Wall Street wordt nog altijd wat gedrukt door de recente prijsval van olie. Softwarebedrijf Adobe Systems was een opvallende stijger nadat het met cijfers naar buiten was gekomen.

De Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 21.477 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,1 procent in de plus, op 2439 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 6204 punten.

Adobe won in de vroege handel 4 procent. Het concern kwam met cijfers, die beter waren dan waar kenners rekening mee hielden. De kwartaalomzet steeg daarbij zelfs naar recordhoogte. Voor branchegenoot Red Hat (plus 10 procent) gold eenzelfde scenario na meevallende resultaten.

De resultaten van FedEx vielen iets minder goed bij beleggers. Het koeriersbedrijf profiteerde afgelopen kwartaal volop van de groei van winkelen online en zette daardoor eveneens een recordwinst in de boeken. Het aandeel FedEx leverde echter 0,7 procent in.