Spanningen VS en China drukken Wall Street in het rood

Haha, ik wens Donald veel succes met het delisten van Chinese techbedrijven. De interne markt voor die partijen is al zo gigantisch. Die 350 miljoen Amerikanen maken toch geen reedt uit. Vroeg of laat gaat China domineren, wat hij ook probeert. Zolang de VS zich terugtrekt uit supranationale verdragen neemt de invloed van China toe. Wie betaalt bepaald. Dat adagium heeft de VS lange tijd geholpen, totdat onze America First dude aan de macht kwam. Sleepy Joe brengt geen verbetering. America verliest haar dominantie hoe dan ook.