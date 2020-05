'Handelsdeal VS en China nog steeds intact'

De gedeeltelijke handelsdeal die de Verenigde Staten en China in januari hebben ondertekend, is nog steeds intact. Dat zei Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, in een interview met The Washington Post.

Volgens Kudlow is China wel van plan zich aan de gemaakte afspraken te houden.



AEX weer overdreven daling weer zoals gewoonlijk USA weer meevallend op dit nieuws.