Wall Street in het rood na spanningen China en VS

NEW YORK (AFN) - De belangrijkste graadmeters op Wall Street stonden donderdag tussentijds op verlies. Oplaaiende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China deden het sentiment op de beurzen weinig goeds. Verder werd bekend dat er nog eens miljoenen uitkeringsaanvragen in de VS bij zijn gekomen en verwerkten beleggers nieuwe cijfers over de economische activiteit

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 24.482 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag naar 2951 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 9302 punten.

Trump schreef op Twitter over een vermeende "aanval van desinformatie en propaganda op Europa en de Verenigde Staten" vanuit China. Hij voegde er aan toe "dat alles vanuit de top wordt aangestuurd", suggererend dat Xi direct de hand in de campagnes heeft. De opmerkingen zetten de Chinees-Amerikaanse verhoudingen verder onder druk.

Nieuwe wet

Die band krijgt ook een knauw door een wet die Democraten en Republikeinen in de Senaat in grote meerderheid hebben aangenomen, gericht tegen Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Die notering kunnen ze kwijtraken als ze niet in staat zijn aan te tonen niet onder invloed van een buitenlandse overheid te staan.

De Chinese techbedrijven Alibaba (min 2,8 procent) en Baidu (plus 1,9 procent) zouden door de wet getroffen kunnen worden. Bij de bedrijven was er ook aandacht voor warenhuisketen Macy's, dat door winkelsluitingen in het eerste kwartaal de omzet zag kelderen. Het aandeel werd desondanks 4,2 procent hoger gezet. Een andere winkelketen, Best Buy, meldde een gedaalde omzet en winst en verloor bijna 4 procent.

Werkloosheidsuitkering

Ondertussen werd bekend dat nog eens 2,4 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Daar komen nog een ruim 1 miljoen steunaanvragen van freelancers werkzaam in de 'platformeconomie' bij. De krimp in de Amerikaanse dienstensector en industrie was in mei opnieuw fors, maar volgens marktonderzoeker Markit minder strek dan een maand eerder.

De euro was 1.0960 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie won 0,9 procent aan waarde op 33,80 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 36,00 dollar.