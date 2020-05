Conjunctuurbarometer VS omlaag

De cijfers uit de vs geven overduidelijk aan,dat daar de corona problemen groot en veel zijn.

Daarom vind ik het diep droevig dat de president,die politieke bijeenkomsten vaak met SCHRIFTlezing en gebed begint,het 2e grote gebod;heb uw naaste lief als u zelf,volledig aan zijn laars lapt en alles en iedereen door de modder haalt.

Onder deze omstandigheden zou hij toch samen met de democraatjes en ook china moeten vechten om vooruitgang in de strijd tegen corona,mijn buurman,die in het groen zit,hielp mij gisteren bij problemen met mijn bosmaaier,samen kregen we hem weer zo goed in orde,dat ik heb gezegd; als wij nog eens aan den dijk komen te lopen;zonder werk,kunnen we rustig een service bedrijf voor bosmaaiers beginnen,remedie van het verhaal;samen kom je veel verder,ik hoop dat de republiekeintjes de verkiezingsstrijd gaan winnen in amerika,maar dat broeder Pence dan op de ceo stoel komt,daar zal heel de wereld wel bij varen,number one van nu denkt alleen 100% aan zich zelf,daarom is het een giga wonder dat het beursje nog aardig stand houd!vaart wel!