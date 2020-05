Sterkste daling woningverkopen VS sinds 2010

Gepubliceerd op | Views: 1.374 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in april opnieuw fors afgenomen. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

De verkoop daalde op maandbasis met 17,8 procent gedaald, de sterkste afname sinds juli 2010. Economen gingen in doorsnee uit van een afname van 19,9 procent. In maart ging de verkoop met 8,5 procent omlaag.