Economische activiteit VS krimpt iets minder sterk

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de Amerikaanse economie is in mei opnieuw flink gekrompen door de coronacrisis, maar wel iets minder sterk dan in april. Dat komt naar voren uit graadmeters voor de industrie en dienstensector van marktonderzoeker Markit.

De index van Markit die de bedrijvigheid meet, de inkoopmanagersindex, komt voor de Amerikaanse industrie deze maand uit op 39,8. In april werd een stand van 36,1 gemeten. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen gingen in doorsnee uit van een stand van 39,5.

De index voor de dienstensector, met bijvoorbeeld detailhandel, horeca en luchtvaart, noteerde 36,9 tegen 26,7 een maand eerder. Hier werd gerekend op gemiddeld 32,3. De samengestelde index ging naar 36,4 van 27 in april.