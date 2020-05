Rode koersenborden op het Damrak

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond in de middaghandel nog in de min, de AEX wist de verliezen te beperken. Elders in Europa kleurden de koersenborden voornamelijk rood na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China drukken op het sentiment. Tegelijkertijd wezen macro-economische data op een mogelijk licht herstel van de economische activiteit in de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond omstreeks 15.45 uur 0,4 procent in de min op 528,74 punten. De MidKap leverde 0,9 procent in tot 700,74 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent, terwijl Londen 0,2 procent won. Een aantal andere Europese beurzen bleef wegens Hemelvaartsdag gesloten, waaronder die in Zwitserland.

Op het Damrak was Altice Europe een van de grootste verliezers. Het MidKap-fonds daalde 15,5 procent na de publicatie van de cijfers over het voorbije kwartaal. Daarin stegen de omzet en winst, maar dikte de schuldenberg ook aan. Ook vielen prestaties op de Franse thuismarkt tegen.

Galapagos

In de AEX stond biotechnoloog Galapagos onderaan met een verlies van 7,2 procent. Het bedrijf meldde positieve onderzoeksresultaten voor zijn medicijn in ontwikkeling filgotinib. Het middel leek goed te werken in een studie voor de behandeling van chronische darmontsteking, maar niet alle doseringen gaven goede resultaten.

Lufthansa klom ruim 2,2 procent in Frankfurt. De Duitse overheid nadert een akkoord over staatssteun van 9 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij, die worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis. In Londen steeg easyJet 2,4 procent. De Britse prijsvechter start vanaf half juni met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op die routes is er genoeg vraag van klanten om winstgevend te kunnen opereren. In Milaan daalde Generali 3,3 procent na tegenvallende resultaten van de Italiaanse verzekeraar.

De euro was 1,0986 dollar waard tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 34,46 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 36,86 dollar.