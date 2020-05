Starbucks ziet verkopen in thuismarkt voorzichtig herstellen

Gepubliceerd op | Views: 161

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Koffieketen Starbucks ziet de verkopen in thuismarkt de Verenigde Staten weer voorzichtig herstellen na de tijdelijke winkelsluitingen in verband met corona-uitbraak. Volgens topman Kevin Johnson lagen de verkopen van weer geopende Amerikaanse filialen afgelopen week al weer op 60 tot 65 procent van het vergelijkbare niveau een jaar terug.

De keten begon in de tweede week van mei met de heropening van een groot aantal filialen in de VS. Wel gelden er nog veel beperkingen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo werkt Starbucks er momenteel met kortere openingstijden. Volgens Johnson is er daarom voorlopig nog minder personeel nodig. De onbetaalde verlofperiode voor veel Amerikaanse medewerkers wordt verlengd tot eind september, staat in een brief die is verstuurd aan het personeel.

Starbucks had in de eerste maanden al flink te lijden van de coronacrisis, werd in april bekend. Voor het virus in Europa en de Verenigde Staten rondwaarde, moest de keten al veel vestigingen sluiten in China. In dat land konden de filialen al eerder heropend worden. Inmiddels liggen de verkopen in al geopende zaken daar weer op ongeveer 80 procent van het niveau van een jaar terug.