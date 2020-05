Beurzen in New York beginnen met kleine verliezen

Gepubliceerd op | Views: 417

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag na de openingsbel niet ver van hun plek gekomen. Politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten hangen boven de beurshandel, nu Donald Trump in een reeks tweets de confrontatie lijkt te zoeken met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Ook verwerkten beleggers nieuwe cijfers over werkloosheidsuitkeringen en de industrie in coronatijd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 24.530 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,2 procent omlaag naar 2965 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 9370 punten.

Trump schreef op Twitter over een vermeende "aanval van desinformatie en propaganda op Europa en de Verenigde Staten" vanuit China. Hij voegde er aan toe "dat alles vanuit de top wordt aangestuurd", suggererend dat Xi direct de hand in de campagnes heeft. De opmerkingen zetten de Chinees-Amerikaanse verhoudingen verder onder druk.

Chinese bedrijven

Die verhoudingen krijgen ook een knauw door een wet die Democraten en Republikeinen in de Senaat in grote meerderheid hebben aangenomen, gericht tegen Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Die notering kunnen ze kwijt raken als ze niet in staat zijn aan te tonen niet onder invloed van een buitenlandse overheid te staan.

De Chinese techbedrijven Alibaba en Baidu, beide met beursnotering in New York, gingen respectievelijk 2,5 en 0,3 procent omlaag. Bij de bedrijven was er ook aandacht voor warenhuisketen Macy's, dat door winkelsluitingen in het eerste kwartaal de omzet zag kelderen. Het aandeel werd 0,3 procent lager gezet. Een andere winkelketen, Best Buy, meldde een gedaalde omzet en winst en verloor 0,8 procent.