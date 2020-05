Wall Street verwerkt nieuwe cijfers over uitkeringen VS

Gepubliceerd op | Views: 1.870 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting lager openen, waarmee een stap terug wordt gedaan van de mooie winsten een dag eerder. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar nieuwe cijfers die de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse economie verder verduidelijken, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Ook blijven beleggers gespitst op de ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen.

Daarnaast hangen de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China boven de markt. De twee economische grootmachten zijn in een ruzie verwikkeld over de coronacrisis, met wereldwijd inmiddels al meer dan 5 miljoen besmettingen. President Donald Trump vindt dat China volledig heeft gefaald bij het bestrijden van de pandemie. Tevens heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd met wetgeving waardoor Chinese bedrijven hun beursnoteringen in de VS kunnen verliezen.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat het aantal eerste uitkeringsaanvragen vorige week is uitgekomen op ruim 2,4 miljoen tegen een bijgestelde 2,7 miljoen een week eerder. Daarmee is het aantal Amerikanen dat bij de overheid om steun heeft gevraagd tegen de coronacrisis inmiddels opgelopen tot bijna 40 miljoen. Vanwege de virusuitbraak zijn veel bedrijven gesloten en loopt de werkloosheid in de VS sterk op.

Philadelphia

Verder werd bekend dat de industriële bedrijvigheid in en om de stad Philadelphia in mei opnieuw sterk krimpt, maar wel minder scherp dan een maand eerder. Kort na opening komt marktonderzoeker Markit met cijfers over de activiteit in de Amerikaanse industrie en dienstensector in mei. Onderzoeker Conference Board publiceert zijn conjunctuurbarometer en er worden gegevens gemeld over de verkoop van bestaande woningen in de VS.

Aan het kwartaalcijferfront is er belangstelling voor resultaten van onder meer L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, levensmiddelenproducent Hormel Foods, winkelketen Best Buy, warenhuisonderneming Macy's en de maker van computerspelletjes Take-Two Interactive Software.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 1,5 procent hoger op 24.575,90 punten. De brede S&P 500 ging 1,7 procent omhoog naar 2971,61 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,1 procent tot 9375,78 punten.