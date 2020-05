Bedrijvigheid industrie Philadelphia blijft in diepe crisis

Gepubliceerd op | Views: 835

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia blijft in mei nog sterk krimpen, al is de neergang wel wat minder dramatisch dan in april. Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, deze maand uit op een niveau van min 43,1 tegen min 56,6 vorige maand.

Economen rekenden in doorsnee op een stand van min 40 voor de graadmeter. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak liggen veel bedrijven in en om Philadelphia stil.