Nog eens 2,4 miljoen uitkeringsaanvragen in VS door corona

quote: Suriname schreef op 21 mei 2020 15:04:

Alleen maar negatief, beurs moet omlaag, niks moet ! Vraag me af hoelang volgen jullie de beurs? Ben benieuwd ! Ik sinds 2014 Realtime !

Met een half oog volg ik de beurzen sinds een jaar of 20, maar wat intensiever sinds 2016.Wat betreft het omlaag moeten (alhoewel ik het woord moeten niet gebruikte), wil ik maar aangeven dat de beurzen, in theorie een markt zijn gebaseerd op vraag en aanbod, waarbij de vraag in theorie zou 'moeten' leunen op economische data, macro-cijfers en uiteraard op omzetten en winsten van bedrijven zelf. De huidige markt en de huidige beurskoersen zijn niet meer gebaseerd op bovengenoemde criteria en data.Wat de beurs wel of niet gaat doen, weet niemand, maar er is toch wel een redelijke consensus inmiddels dat de beursstijging niet meer in verhouding staat tot de situatie in de reële economie (ook niet rekening houdend met het vooruit kijken van beurzen). Met alle cijfers die bekend zijn, met alle moeilijkheden die nog overwonnen moeten worden in de zogenaamde 1.5m economie en met terughoudendheid van consumenten die nog wel even zou aanhouden, is een koersdaling, zoals bij bijvoorbeeld de S&P500 die slechts 8% lager staat dit jaar, onder ongekend slechte economische omstandigheden natuurlijk niet logisch en niet meer een reflectie van de reële economie, terwijl je meestal bedrijven en aandelen toch zou willen waarderen en kopen gebaseerd op realiteit en niet wensdenken.Wat betreft het gooien op positiviteit na Corona is natuurlijk ook onzin. Je hebt blindelings positief zijn en enigszins realistisch zijn en het eerste is nou niet meteen een positief iets.