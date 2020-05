Nog eens 2,4 miljoen uitkeringsaanvragen in VS door corona

Gepubliceerd op | Views: 1.769 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week uitgekomen op 2,44 miljoen. Daarmee is de teller van het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis werkloos is geraakt inmiddels opgelopen tot 38,6 miljoen, zo maakte het ministerie van Arbeid bekend.

Het weekcijfer valt iets hoger uit dan economen in doorsnee hadden verwacht. In de voorgaande week ging het om een bijgesteld cijfer van bijna 2,7 miljoen aanvragen. Eerder werden voor die week bijna 3 miljoen aanvragen gemeld, maar de staat Connecticut bleek een fout te hebben gemaakt.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. De totale uitkeringsaanvragen in de afgelopen twee maanden komen ongeveer overeen met alle aanvragen tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig.

Speciaal programma

Daarnaast waren er 2,2 miljoen aanvragen voor een uitkering onder een speciaal programma voor zelfstandigen en mensen die werkzaam zijn in de platformeconomie, zoals chauffeurs die voor diensten als Uber rijden. Die komen normaal gesproken niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering.

In totaal kreeg 17,2 procent van de beroepsbevolking een uitkering, berekende het ministerie en ook dat is een niveau dat sinds de Grote Depressie niet meer is gehaald. Dat cijfer is bijgewerkt tot de eerste week van mei.