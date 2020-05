Resultaten Best Buy omlaag door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 399

MINNEAPOLIS (AFN) - Winkelketen Best Buy heeft afgelopen kwartaal als gevolg van de coronacrisis een lagere omzet en flink minder winst in de boeken gezet. Topvrouw Corie Barry houdt er evenwel vertrouwen in dat de Amerikaanse verkoper van voornamelijk elektronica als sterk bedrijf overeind blijft.

De opbrengsten in de drie maanden tot begin mei bedroegen bijna 8,6 miljard dollar. De winst kwam uit op 159 miljoen dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar ging het nog om 9,1 miljard en 265 miljoen dollar.

Ondanks de tijdelijke winkelsluitingen in verband met de virusuitbraak slaagde Best Buy erin om klanten te blijven bedienen via zijn app en webwinkel. De vergelijkbare onlineverkopen groeiden afgelopen kwartaal met meer dan 155 procent.

Inmiddels zijn veel filialen van de keten weer open, maar er gelden wel veel beperkingen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Klanten mogen bijvoorbeeld op afspraak langs komen. Best Buy komt vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis voorlopig niet met nieuwe financiële verwachtingen.