Macy's heeft flink last van coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 497

NEW YORK(AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse warenhuisketen Macy's heeft flink te lijden gehad onder de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tot staan te brengen. De verkopen van het bedrijf zakten in maart en april in, liet Macy's weten op basis van voorlopige omzetcijfers. De warenhuisketen verwacht dan ook in het eerste kwartaal een verlies in de boeken te zetten.

Vanwege de coronacrisis sloot Macy's alle filialen van zijn winkelketens Macy's, Bloomingdale's en Bluemercury half maart. In februari waren de verkopen nog volgens verwachting, maar mede door de sluiting was er daarna een stevige daling. In april gingen Amerikanen veel online bestellen bij de warenhuizen, maar dat kon het omzetverlies van de stenen winkels maar ten dele opvangen.

Sinds begin mei zijn er weer Macy's-winkels open en inmiddels zijn er al weer bijna tweehonderd winkels open. Ook biedt het bedrijf het ophalen van online bestellingen aan bij filialen die nog gesloten zijn. De eerste resultaten van de weer geopende winkels zijn volgens Macy's bemoedigend.

Macy's verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal rond de 3 miljard dollar uitkomt, waar dat een jaar eerder nog 5,5 miljard dollar was. De retailer rekent verder op een operationeel verlies tot 1,1 miljard dollar. In de eerste drie maanden van vorig jaar was er nog een operationele winst van 203 miljoen dollar.