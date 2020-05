'Studie Galapagos over gehele linie positief'

Gepubliceerd op | Views: 1.274 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwste onderzoekresultaten van biotechnoloog Galapagos zijn over de gehele linie positief. Dat constateert een analist van Jefferies. Het aandeel Galapagos ging donderdagochtend evenwel zwaar onderuit, omdat niet bij alle doseringen sprake was van goede resultaten.

Het gaat om een onderzoek naar het gebruik van medicijn in ontwikkeling filgotinib voor de behandeling van chronische darmontsteking. Bij de dosering met 200 milligram was er na tien weken al statistisch significante verbetering zichtbaar. Wel vindt de marktvorser van Jefferies het "enigszins teleurstellend" dat het het middel met een dosering van 100 milligram in datzelfde tijdsbestek nog niet significant leek aan te slaan.

Bij RBC wijst een analist erop dat filgotinib sowieso de potentie heeft om een plaats te verwerven in een aanzienlijke markt. Galapagos werkt samen met partner Gilead aan de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van filgotinib als behandeling van ontstekingsziekten. Er wordt onderzoek gedaan naar de werking bij verschillende indicaties.

Jefferies raadt beleggers aan om het aandeel Galapagos te kopen. Bij RBC staat het advies op 'sector perform'. Galapagos noteerde donderdag tegen 11.00 uur 7,3 procent lager op 186,70 euro. Daarmee was het bedrijf met afstand de sterkste daler in de Amsterdamse AEX-index.