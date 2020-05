SoftBank gaat bezittingen verkopen

Gepubliceerd op | Views: 1.001

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - SoftBank wil deze maand tot zo'n 2,9 miljard dollar ophalen door een belang van 5 procent in zijn Japanse draadloze activiteiten te verkopen. De opbrengst is bedoeld om de balans van de Japanse telecom- en investeringsreus weer wat op te vijzelen. Oprichter Masayoshi Son heeft eerder al aangegeven dat hij in totaal 42 miljard dollar aan bezittingen wil verkopen om de terugkoop van aandelen te helpen financieren en schulden af ​​te betalen.

Met SoftBank gaat het de laatste tijd niet goed. Eerder deze maand zette het concern nog een recordjaarverlies in de boeken. SoftBank heeft grote belangen in kantoorverhuurder WeWork, die ook in Amsterdam werkruimtes aanbiedt, en taxi-app Uber. Maar de waarde van die bedrijven is sinds het instapmoment flink geslonken. De laatste tijd worden verschillende bedrijven waarin SoftBank heeft geïnvesteerd ook hard geraakt door de coronacrisis.