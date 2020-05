Damrak in het rood op Hemelvaartsdag

quote: Sander1234 schreef op 21 mei 2020 13:17:

Als jouw visie zou kloppen betekent dat het einde van ons kapitalistisch systeem en gaan we naar communisme waarbij overheid eigenaar is van bedrijven. In dat geval doet een k/w er inderdaad niet meer toe, aandelen dus ook niet.

Grappig dat u dit nu zegt terwijl ik recent een paar reacties heb geplaatst waar ik dit ook constateer en veel mensen het er mee eens waren. De coronavirus respons heeft heel veel weg van communisme. De overheid bepaald welke bedrijven overeind blijven en wie werk heeft. Als ik even meefilosofeer met reageerder Pieter Vdwalle dan zou je kunnen zeggen dat naast onrendabele schulden straks alle aandelenmarkten ook onrendabel zijn gemaakt. Ik vind momenteel veel zelfs reputabele dividendaandelen die een rendement hebben van 1 a 1.5% al niet investeringswaardig meer (dus fundamenteel naar dividendrendement kijken, ik heb het niet over gokken op koerswinst zoals nu gebeurt). Er ligt altijd een grens aan koersniveaus en als die maar hoog genoeg zijn met een enorme P/E dan levert het houden van aandelen ook niets meer op. Op dat moment is het enige dat nog rendeert dus nog actief inkomen (oftewel, in bedrijfsmiddelen of vastgoed investeren en dat actief uitbaten). Als passief inkomen teloor gaat, waarmee we schat ik in feite al 60% onderweg zijn, dan is de waarde van spaargeld / uitgestelde consumptie / dus ook pensioenen volledig uitgehold. Oftewel alleen arbeid en ondernemen loont nog, behalve voor de oligarchen die eigenaar zijn van het hele spel. Ik ben vergeten wie het was maar heb enkele decennia eens iets gelezen van iemand die precies voor dit scenario heeft gewaarschuwd. De ultieme vorm van slavernij, zelf ontwikkeld onder de noemer kapitalisme. De natte droom van elke communist.