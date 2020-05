Farmaceut AstraZeneca krijgt miljard dollar voor coronavaccin

De amerikanen zijn zo dom niet ze zullen de eerste zijn die vaccin krijgen.

De engelsen huizennn zijn misschien eerste die het zullen ontwikkelen.

Ze hebben groot gelijk dat ze uit eu zijn gestapt,

VS en Engeland zullen veel meer gaan samen werken met elkaar.

Wij in europa hebben alleen alleen de kneuzen welke we kunnen ondersteunen en waar de maffia de gelden opstrijken en geen belasting betalen.

Ik heb zelf in Italie gewoond staat is arm mensen in het algemeen niet hebben eigen huizen waarvan meeste afbetaald zijn .En maar klagen krijgen ze toch geld van eu werken veel meer zwart als in nederland

Uitgebluste Merkel gaat door de knien .



Veel plezier met EU