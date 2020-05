'Damrak begint lager aan Hemelvaartsdag'

Gepubliceerd op | Views: 794

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint donderdag naar verwachting iets lager. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine verliezen openen na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers blijven vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen. De handel zal verder mogelijk relatief rustig verlopen aangezien veel bedrijven gesloten zijn vanwege Hemelvaartsdag. In Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland zijn de beurzen dicht.

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf is met nieuwe positieve onderzoeksresultaten gekomen voor zijn medicijn in ontwikkeling filgotinib. Het middel leek goed te werken in een studie voor de behandeling van chronische darmontsteking.

Altice Europe kwam met cijfers. Het Franse kabel- en telecombedrijf rekent er nog altijd op dit jaar te kunnen groeien. In Frankrijk kreeg het bedrijf er meer particuliere en zakelijke klanten bij en zag daardoor de omzet en winst iets toenemen. Ook wil de Franse miljardair Patrick Drahi, grootaandeelhouder van de onderneming, bij voetbalbond UEFA een vergoeding claimen omdat er vanwege de coronacrisis geen Europees voetbal meer uitgezonden kan worden.

Douwe Egberts

De banken die JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, naar de Amsterdamse beurs brengen mikken volgens Het Financieele Dagblad op een waarde van meer dan 20 miljard euro. JDE Peet's verwacht binnen enkele weken naar de beurs in Amsterdam te gaan.

De Telegraaf meldde dat de Overijsselse softwareonderneming Topicus gaat fuseren met TSS uit Nieuwegein en dat het nieuwe bedrijf naar de beurs wil. Softwarebedrijf TSS werd in 2013 voor 240 miljoen euro verkocht aan het Canadese Constellation Software. De Canadezen tellen nu volgens de krant ruim 200 miljoen euro neer om ook Topicus over te nemen.

Lufthansa

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Lufthansa. De Duitse overheid nadert een akkoord over staatssteun van 9 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij, die worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Volgens bondskanselier Angela Merkel is de regering in "intensieve gesprekken" verwikkeld met Lufthansa en de Europese Commissie, die het steunpakket goed zal moeten keuren.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index steeg 2 procent tot 531,06 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 706,89 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent hoger op 24.575,90 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq dikte 2,1 procent aan.

De euro was 1,0954 dollar waard tegen 1,0985 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 34,09 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 36,36 dollar.