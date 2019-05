'UBS nadert schikking in belastingzaak Italië'

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Italië

ZÜRICH (AFN) - UBS Group is naar verluidt dicht bij een schikking over een belastingzaak in Italië. Volgens ingewijden koopt de Zwitserse bank de kwestie af voor een bedrag van circa 100 miljoen euro, zo meldt persbureau Bloomberg. Een definitieve overeenkomst zou binnen enkele weken kunnen volgen.

UBS wordt in Italië in verband gebracht met belastingontwijking. Daarvoor werd de bank eerder in Frankrijk ook al aangeklaagd. De bank kreeg een miljardenboete, maar ging in beroep. De kwestie zorgde er voor dat aandeelhouders aan het bestuur geen decharge verleenden over boekjaar 2018.

In Italië gaat het volgens de autoriteiten om bepaalde activiteiten van UBS gedurende vijf jaar. UBS bevestigt dat er een belastingzaak speelt in het land, maar gaf geen details.

Eerder werd Credit Suisse al in Italië op de vingers getikt omdat het klanten zou helpen bij belastingontwijking. Die bank kocht de kwestie voor bijna 110 miljoen euro af.