'Koersdreun voor Tesla bij worstcasescenario'

Dat TESLA klappen rond de oren krijgt mag duidelijk wezen. Alle merken werken hard om elektrishe autos te bouwen dus word een moordende concurentie strijd. Wat de prijs van deze voertuigen zeer zeker zal drukken en dus ook de winst!!

Als iemand dacht dat de VS en china in de race zitten zijn domme mensen. Er zijn zeer veel partijen in deze race. En voorlopig is er geen 1 die een leuke auto bouwt voor de simple burger. Dus wie dat kan bewerkstelligen zal de winnaar zijn. Bijv. eentje van zon 15,000 euro? De toekomst zal het waar maken er zijn slimme jongens aan het werk. Dus TESLA naar de 10 of naar de 6 dollar?