'Koersdreun voor Tesla bij worstcasescenario'

Gepubliceerd op | Views: 1.092

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Tesla kan het overgrote deel van zijn beurswaarde kwijtraken als de vraag naar elektrische auto's in China sterk daalt. Dat schrijven kenners van Morgan Stanley in een rapport. In een uiterst geval zakt de waarde van het aandeel naar 10 dollar, zo schetst de zakenbank in een worstcasescenario.

De marktvorsers rekenen er op dat de maker van elektrische auto's waarschijnlijk maar de helft van de eerder geraamde verkopen in China zal behalen. Ze wijzen ook op de vermeende email van topman Elon Musk die werknemers zou hebben gevraagd om uitgaven te matigen. ''De focus op kostenverlagingen samen met het vertrek van meerdere bestuurders zijn signalen dat Tesla onder echte stress staat'', concluderen de analisten.

Het aandeel Tesla wordt momenteel op Wall Street voor zo'n 200 dollar per stuk verhandeld. Tesla verloor 2,5 procent van zijn beurswaarde in het eerste uur van de handel in New York.